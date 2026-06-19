Khan Sir vs Roshan Anand विवादों के बीच शिक्षा व्यवस्था पर सरकार का बड़ा रिफॉर्म, पटना में कोचिंग टाउनशिप का ऐलान

2 जून को खान ग्लोबल स्टडीज में तोड़फोड़ के आरोप में पटना पुलिस ने 3 जून को रोशन आनंद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। हालांकि उनकी गिरफ्तारी के कुछ दिनों बाद एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें खान सर के गार्ड को गोली चलाते हुए दिखाया गया। इस मामले में पटना पुलिस ने खान सर के दो सुरक्षा गार्डों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। गिरफ्तार गार्ड ने पुलिस को दिए अपने बयान में कहा था कि उन्होंने खान सर के कहने पर गोली चलाई थी और यह भी बताया था कि उन्हें निर्देश दिया गया था कि “तुम गोली चलाओ, हम देख लेंगे।” गार्ड के इस बयान के बाद फैसल खान उर्फ खान सर की मुश्किलें बढ़ गई थीं, हालांकि बाद में उन्हें कोर्ट से राहत मिल गई थी। अब रोशन आनंद इस पूरे मामले में कोर्ट में साक्ष्य प्रस्तुत कर उनकी गिरफ्तारी की मांग करेंगे।