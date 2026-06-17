Khan Sir vs Roshan Anand: खान सर का पाकिस्तान-नेपाल से कनेक्शन, बीजेपी विधायक ने प्रिंस यादव की मौत पर खड़े किए सवाल

नीरज बबलू ने छात्रों से अपील की कि ऐसे कथित फर्जी शिक्षकों से सावधान रहें। उन्होंने कहा कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और यह भी देखा जाना चाहिए कि वह सिस्टम को कैसे मैनेज करते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो भी दोषी पाया जाएगा, उसे कानून के अनुसार जेल भेजा जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि यदि उनकी बात नहीं सुनी गई तो वे इस मामले को विधानसभा में भी उठाएंगे।