20 जून 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

पटना सिविल कोर्ट से खान को बड़ी राहत, अगली सुनवाई तक अंतरिम सुरक्षा, जानें कब होगी अगली सुनवाई

पटना सिविल कोर्ट ने 2 जून की कथित फायरिंग मामले में फैजल खान उर्फ खान सर की गिरफ्तारी पर रोक अगले आदेश तक बढ़ाते हुए अंतरिम सुरक्षा बरकरार रखी है। अगली सुनवाई 25 जून को होगी।

less than 1 minute read
Google source verification

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Jun 20, 2026

KHAN SIR

खान सर (इमेज सोर्स: ANI)

पटना के मुसल्लहपुर हाट स्थित खान ग्लोबल स्टडीज में 2 जून की रात हुए हंगामे और कथित फायरिंग मामले में पटना सिविल कोर्ट ने शनिवार को फैजल खान उर्फ खान सर को एक बार फिर बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर लगी रोक को अगले आदेश तक जारी रखने का निर्देश दिया है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने फैजल खान उर्फ खान सर की गिरफ्तारी पर अंतरिम संरक्षण (इंटरिम प्रोटेक्शन) बरकरार रखा। अब इस मामले की अगली सुनवाई 25 जून को होगी।सुनवाई के दौरान पुलिस की ओर से खान सर और उनके दो निजी सुरक्षा गार्ड से संबंधित अपडेटेड केस डायरी भी अदालत में प्रस्तुत की गई।

खबर शेयर करें:

Published on:

20 Jun 2026 10:04 am

Hindi News / Bihar / Patna / पटना सिविल कोर्ट से खान को बड़ी राहत, अगली सुनवाई तक अंतरिम सुरक्षा, जानें कब होगी अगली सुनवाई

बड़ी खबरें

View All

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

FIR के बाद तेजप्रताप का पलटवार, आकाश यादव पर हत्या की साजिश, धमकी और घर में घुसने का दर्ज किया केस

पटना

झारखंड में अजीबो गरीब घटना: बारात लौटी खाली हाथ, परिजनों ने बेटी की निकाली अर्थी

jharkhand bride refuses marriage
पटना

पटना में हैवानियत: तिलक समारोह में डांस करने पहुंचीं दो बहनों के साथ ज्यादती, 13 लोगों पर FIR

Bilaspur News
पटना

लालू जी मेंटली गड़बड़ा गए हैं, तेजस्वी यादव विदेश भागल रहता है, राबड़ी आवस और सुरक्षा पर RJD और सरकार आमने -सामने

lalu prasad yadav
पटना

Bihar Politics: लालू यादव से दूरी, बीजेपी से नजदीकी, नीतीश कुमार की राजनीति पर शिवानंद तिवारी का बड़ा खुलासा

नीतीश कुमार और शिवानंद तिवारी
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.