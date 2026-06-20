FIR के बाद तेजप्रताप का पलटवार, आकाश यादव पर हत्या की साजिश, धमकी और घर में घुसने का दर्ज किया केस

अदालत के आदेश पर आकाश यादव ने पाटलिपुत्र थाने में दर्ज मामले में तेज प्रताप यादव और उनके सहयोगी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आकाश यादव के अनुसार, 6 जून को जब वह खाटूश्याम यात्रा पर गए हुए थे, उस दौरान तेज प्रताप यादव अपने सहयोगी मोतीलाल यादव के साथ उनके पाटलिपुत्र स्थित आवास पर पहुंचे और जबरन घर में घुसने की कोशिश करते हुए परिवार को धमकी दी। आकाश यादव का यह भी कहना है कि इसके बाद उनके फोन पर मोतीलाल यादव का कॉल आया, जिसमें तेज प्रताप यादव ने भी बात की। कुछ समय बाद एक अज्ञात नंबर से कॉल आया, जिसमें खुद को कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताते हुए तेज प्रताप यादव के खिलाफ कुछ भी बोलने पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी गई।