पटना में हैवानियत: तिलक समारोह में डांस करने पहुंचीं दो बहनों के साथ दरिंदगी, 13 लोगों पर FIR

पीड़िता ने पुलिस को बताया कि 18 जून को उन्हें नौबतपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में तिलक समारोह के दौरान डांस कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए बुलाया गया था। इस कार्यक्रम की बुकिंग भेलुरा रामपुर निवासी मुन्ना कुमार ने कराई थी। पीड़िता के अनुसार, कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने के बाद मुन्ना कुमार के चचेरे भाई सूरज कुमार, उसके दोस्त भानु कुमार और अन्य युवकों ने उन्हें किसी अन्य स्थान पर ले गए। आरोप है कि वहां सभी आरोपियों ने दोनों बहनों के साथ बारी-बारी से पूरी रात दुष्कर्म किया। पीड़िता ने बताया कि जब उन्होंने वहां से भागने की कोशिश की, तो आरोपियों ने उनके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी।