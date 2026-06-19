Bihar BEd Result 2026: वैशाली और कटिहार के छात्रों ने किया टॉप, महिला वर्ग में सीतामढ़ी-बेगूसराय की बेटियों का जलवा

Bihar BEd Result 2026: सीईटी-बीएड एवं शिक्षा शास्त्री प्रवेश परीक्षा 2026 का परिणाम शुक्रवार को जारी कर दिया गया। परीक्षा का आयोजन और परिणाम जारी करने की जिम्मेदारी इस वर्ष बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय (बीआरएबीयू) के पास थी। जारी मेरिट लिस्ट के अनुसार, वैशाली के हिमांशु अजनवी और कटिहार के रवि कुमार ने 117-117 अंक प्राप्त कर संयुक्त रूप से राज्य में पहला स्थान हासिल किया है। वहीं महिला वर्ग में सीतामढ़ी की अंजना कुमारी और बेगूसराय की प्रियंका पासवान ने 116-116 अंक प्राप्त कर संयुक्त रूप से टॉप किया है। ओवरऑल मेरिट सूची में हिमांशु अजनवी और रवि कुमार सर्वाधिक अंक हासिल करने वाले अभ्यर्थी रहे। वहीं महिला श्रेणी में अंजना कुमारी और प्रियंका पासवान ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. दिनेश चंद्र राय ने बताया कि इस वर्ष आयोजित राज्यस्तरीय परीक्षा में कुल 1,10,900 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं।