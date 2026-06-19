19 जून 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

Bihar BEd Result 2026: वैशाली और कटिहार के छात्रों ने किया टॉप, महिला वर्ग में सीतामढ़ी-बेगूसराय की बेटियों का जलवा

Bihar BEd Result 2026: सीईटी-बीएड एवं शिक्षा शास्त्री प्रवेश परीक्षा 2026 का परिणाम शुक्रवार को जारी कर दिया गया। मेरिट लिस्ट में वैशाली के हिमांशु अजनवी और कटिहार के रवि कुमार ने 117-117 अंक प्राप्त कर संयुक्त रूप से राज्य में पहला स्थान हासिल किया।

less than 1 minute read
Google source verification

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Jun 19, 2026

bihar BEd result 2026

सांकेतिक तस्वीर। फोटो -(AI Generated)

Bihar BEd Result 2026: सीईटी-बीएड एवं शिक्षा शास्त्री प्रवेश परीक्षा 2026 का परिणाम शुक्रवार को जारी कर दिया गया। परीक्षा का आयोजन और परिणाम जारी करने की जिम्मेदारी इस वर्ष बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय (बीआरएबीयू) के पास थी। जारी मेरिट लिस्ट के अनुसार, वैशाली के हिमांशु अजनवी और कटिहार के रवि कुमार ने 117-117 अंक प्राप्त कर संयुक्त रूप से राज्य में पहला स्थान हासिल किया है। वहीं महिला वर्ग में सीतामढ़ी की अंजना कुमारी और बेगूसराय की प्रियंका पासवान ने 116-116 अंक प्राप्त कर संयुक्त रूप से टॉप किया है। ओवरऑल मेरिट सूची में हिमांशु अजनवी और रवि कुमार सर्वाधिक अंक हासिल करने वाले अभ्यर्थी रहे। वहीं महिला श्रेणी में अंजना कुमारी और प्रियंका पासवान ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. दिनेश चंद्र राय ने बताया कि इस वर्ष आयोजित राज्यस्तरीय परीक्षा में कुल 1,10,900 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं।

खबर शेयर करें:

Published on:

19 Jun 2026 07:31 pm

Hindi News / Bihar / Patna / Bihar BEd Result 2026: वैशाली और कटिहार के छात्रों ने किया टॉप, महिला वर्ग में सीतामढ़ी-बेगूसराय की बेटियों का जलवा

बड़ी खबरें

View All

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

पटना से दिल्ली का सफर 12 नहीं पांच घंटे में होगी पूरी, अश्विनी वैष्णव ने बताया बिहार में रेलवे विस्तार का मेगा प्लान

Union Railway Minister Ashwini Vaishnaw
पटना

Video: सीतामढ़ी में बीच सड़क पर ट्रक छोड़कर भागे तस्कर, ग्रामीणों ने लूटी शराब, वीडियो वायरल से मचा हड़कंप

sitamarhi liquor loot truck video
पटना

विवादों के बीच शिक्षा व्यवस्था पर सरकार का बड़ा रिफॉर्म, पटना में कोचिंग टाउनशिप का ऐलान

patna coaching clash
पटना

झारखंड राज्य सभा चुनाव: ‘पहले अपने विधायकों को संभालिए’, पुराना वीडियो शेयर कर आरजेडी ने कांग्रेस पर किया बड़ा हमला

jharkhand rajya sabha election congress defeat
पटना

'चाहे कोई हो, जो गलत किया है उस पर कार्रवाई होगी', खान सर-रोशन आनंद विवाद पर बोले संजय झा

sanjay jha on patna coaching clash and khan sir vs roshan anand
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.