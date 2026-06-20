BPSC 70वीं का फाइनल रिजल्ट जारी, यूपी की श्रद्धा पांडे बनीं टॉपर, 2035 में 2027 चयनित

बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष ने देर से रिजल्ट जारी होने को लेकर उठे सवालों पर कहा कि 68वीं संयुक्त परीक्षा में केवल 324 वैकेंसी थीं, जिसमें 817 उम्मीदवारों का इंटरव्यू हुआ था। इसी तरह 69वीं परीक्षा में 475 वैकेंसी थीं और 1,252 अभ्यर्थियों का इंटरव्यू लिया गया था। वहीं 70वीं परीक्षा में 2,035 वैकेंसी थीं, जिसके लिए 5,450 उम्मीदवारों का इंटरव्यू हुआ। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में वैकेंसी और इंटरव्यू प्रक्रिया होने के कारण परिणाम तैयार करने में अधिक समय लगा, इसी वजह से रिजल्ट जारी होने में देरी हुई।