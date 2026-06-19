पटना से दिल्ली का सफर 12 नहीं पांच घंटे में होगी पूरी, अश्विनी वैष्णव ने बताया बिहार में रेलवे विस्तार का मेगा प्लान

वर्तमान में दिल्ली और पटना के बीच लगभग 1000 से 1100 किलोमीटर की दूरी तय करने में 12 से 17 घंटे तक का समय लग जाता है। लेकिन हाई-स्पीड बुलेट ट्रेन के परिचालन शुरू होने के बाद यह यात्रा काफी तेज, सुविधाजनक और आसान हो जाएगी। यात्री 5 घंटे से भी कम समय में दिल्ली से पटना पहुंच सकेंगे। रेल मंत्री ने कहा कि पटना रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के बढ़ते दबाव को देखते हुए पटना रेलवे स्टेशन पर पांच नए प्लेटफॉर्म बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा राज्य की राजधानी पटना से सटे फतुहा स्टेशन का भी विकास किया जा रहा है।