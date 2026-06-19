पटना से दिल्ली का सफर 12 नहीं पांच घंटे में होगी पूरी, अश्विनी वैष्णव ने बताया बिहार में रेलवे विस्तार का मेगा प्लान

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव
पटना से दिल्ली का सफर अब 12 घंटे के बजाय मात्र 5 घंटे में पूरा होगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को छपरा में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बिहार का इतिहास देश के निर्माण की गौरवशाली परंपरा से जुड़ा हुआ है और रेलवे कनेक्टिविटी का विस्तार राज्य में विकास की नई संभावनाएं पैदा करेगा। उन्होंने बुलेट ट्रेन परियोजना का उल्लेख करते हुए कहा कि आने वाले 5 से 8 वर्षों के भीतर बिहार के लोगों को हाई-स्पीड ट्रेन की सौगात मिलेगी, जिससे पटना से दिल्ली का सफर लगभग 12 घंटे के बजाय केवल 5 घंटे में पूरा हो सकेगा।
इसके साथ ही उन्होंने बताया कि अगले 5 से 8 वर्षों में बिहार के विभिन्न शहरों से करीब 200 नई ट्रेनों का परिचालन शुरू किया जाएगा, जिससे यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी और यात्रा आसान होगी। रेल मंत्री ने छपरा में आयोजित कार्यक्रम में छपरा-दिल्ली आनंद विहार एक्सप्रेस और मऊ-दिल्ली आनंद विहार एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके अलावा दोहरीघाट-औड़िहार ट्रेन का विस्तार वाराणसी सिटी तक किया गया। इस कार्यक्रम में रेल मंत्री के साथ मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी मौजूद रहे, जो पटना से विशेष सैलून ट्रेन के जरिए छपरा पहुंचे थे।
केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि देश की पहली बुलेट ट्रेन अहमदाबाद और मुंबई के बीच संचालित होगी, जिसके अगले वर्ष शुरू होने की उम्मीद है। इसके बाद आगामी वर्षों में बिहार को भी बुलेट ट्रेन की सौगात मिलेगी। उन्होंने बताया कि प्रस्तावित बुलेट ट्रेन कॉरिडोर दिल्ली से लखनऊ, लखनऊ से वाराणसी, वाराणसी से पटना और पटना से सिलीगुड़ी तक विकसित किया जाएगा। इस परियोजना के पूरा होने के बाद पटना से दिल्ली का सफर महज 4 घंटे 41 मिनट में पूरा किया जा सकेगा।
वर्तमान में दिल्ली और पटना के बीच लगभग 1000 से 1100 किलोमीटर की दूरी तय करने में 12 से 17 घंटे तक का समय लग जाता है। लेकिन हाई-स्पीड बुलेट ट्रेन के परिचालन शुरू होने के बाद यह यात्रा काफी तेज, सुविधाजनक और आसान हो जाएगी। यात्री 5 घंटे से भी कम समय में दिल्ली से पटना पहुंच सकेंगे। रेल मंत्री ने कहा कि पटना रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के बढ़ते दबाव को देखते हुए पटना रेलवे स्टेशन पर पांच नए प्लेटफॉर्म बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा राज्य की राजधानी पटना से सटे फतुहा स्टेशन का भी विकास किया जा रहा है।
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