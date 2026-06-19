लालू जी मेंटली गड़बड़ा गए हैं, तेजस्वी यादव विदेश भागल रहता है, राबड़ी आवस और सुरक्षा पर RJD और सरकार आमने -सामने

राबड़ी आवास और लालू परिवार की सुरक्षा में कटौती को लेकर शुरू हुआ विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। यह मामला तब और चर्चा में आ गया जब लालू प्रसाद यादव ने आरोप लगाया कि यह कार्रवाई नीतीश कुमार के इशारे पर की जा रही है। लालू प्रसाद के इस बयान के बाद जदयू नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। जदयू नेता और बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने लालू प्रसाद पर निशाना साधते हुए कहा कि “लालू जी मानसिक रूप से असंतुलित हो गए हैं। जब तक नीतीश कुमार सत्ता में थे, तब तक आप राबड़ी आवास में रहे। अब जब सरकार ने आपको एक अलग और व्यवस्थित आवास दिया है, तो आप अनावश्यक दबाव बना रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि यह सब नीतीश कुमार करवा रहे हैं।”