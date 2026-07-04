पंजाब कांग्रेस में बगावत के सुर, चन्नी गुट को पीसीसी अध्यक्ष पद पर वडिंग मंजूर नहीं

वहीं गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के मामले में राजस्थान प्रभारी व सांसद रंधावा ने कहा कि मीडिया के कुछ वर्गों ने इस मुलाकात को शरारतपूर्ण राजनीतिक रंग दिया है, जिसका मैं खंडन करता हूं। उन्होंने कहा कि यह मुलाकात पंजाब राज्य में बिगड़ती कानून-व्यवस्था के संबंध में पहले से ही तय थी। वहीं पंजाब को लेकर रंधावा ने कहा कि ऐसी स्थिति पैदा ही नहीं होनी चाहिए थी। अगर आखिर में यही होना था, तो फिर पार्टी हाईकमान के साथ इतनी सारी बैठकों का क्या मतलब था? नेतृत्व परिवर्तन की जरूरत के सवाल पर रंधावा ने कहा कि इसका जवाब अजय माकन दे सकते हैं, क्योंकि पर्यवेक्षकों की सूची में क्या था, वही बता सकते हैं।