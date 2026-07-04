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दिल्ली में युवक की चाकू गोदकर हत्या, DDA पार्क में खून से लथपथ मिला शव, इलाके में फैली सनसनी

Tohid Murder Case: दिल्ली के शास्त्री पार्क स्थित डीडीए पार्क में तोहिद नाम के युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है।
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नई दिल्ली

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Harshita Saini

Jul 04, 2026

Delhi Shastri Park Murder

दिल्ली के DDA पार्क में मिला खून से लथपथ शव

Delhi Shastri Park Murder: उत्तर-पूर्वी दिल्ली के न्यू उस्मानपुर इलाके में शनिवार सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। शास्त्री पार्क स्थित डीडीए पार्क में एक युवक का खून से लथपथ शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। शुरुआती जांच में सामने आया है कि युवक की चाकू मारकर हत्या की गई है। सूचना मिलते ही पुलिस, एफएसएल और क्राइम टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी।

सुबह टहलने पहुंचे लोगों ने देखा शव

शनिवार सुबह जब लोग रोज की तरह पार्क में टहलने पहुंचे, तो उन्होंने एक युवक को खून से लथपथ हालत में पड़ा देखा। शव को इस हालत में देखकर लोग घबरा गए और तुरंत पुलिस को सूचना दी। कुछ ही देर में न्यू उस्मानपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया और घटनास्थल की बारीकी से जांच शुरू की। इसके बाद एफएसएल और क्राइम टीम को भी बुलाया गया, जिन्होंने मौके से जरूरी सबूत जुटाए।

मृतक की पहचान तोहिद के रूप में हुई

जांच के दौरान पुलिस ने मृतक की पहचान तोहिद के रूप में की। शुरुआती जांच में पता चला कि उसकी चाकू मारकर हत्या की गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जीटीबी अस्पताल की मोर्चरी भेज दिया है। अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हत्या से जुड़े सवालों के जवाब मिल सकेंगे और घटना की पूरी कहानी सामने आ पाएगी।

पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी

पुलिस ने इस मामले में हत्या का केस दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। पार्क और उसके आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। इसके अलावा आसपास रहने वाले लोगों और संभावित चश्मदीदों से भी पूछताछ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि हर पहलू को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है और जल्द ही इस हत्या का खुलासा करने की कोशिश की जाएगी। पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वारदात को कब और किन परिस्थितियों में अंजाम दिया गया। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि हत्या के पीछे कोई पुरानी रंजिश या अन्य वजह तो नहीं है।

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Published on:

04 Jul 2026 10:50 am

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