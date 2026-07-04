दिल्ली में युवक की चाकू गोदकर हत्या, DDA पार्क में खून से लथपथ मिला शव, इलाके में फैली सनसनी

पुलिस ने इस मामले में हत्या का केस दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। पार्क और उसके आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। इसके अलावा आसपास रहने वाले लोगों और संभावित चश्मदीदों से भी पूछताछ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि हर पहलू को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है और जल्द ही इस हत्या का खुलासा करने की कोशिश की जाएगी। पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वारदात को कब और किन परिस्थितियों में अंजाम दिया गया। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि हत्या के पीछे कोई पुरानी रंजिश या अन्य वजह तो नहीं है।