महज 150 रुपए के लिए खून-खराबा, दिल्ली के तिलक नगर में 19 साल के युवक की चाकू मारकर हत्या

Tilak Nagar Murder Case: पश्चिमी दिल्ली के तिलक नगर में 19 साल के पारस की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार, इस पूरी वारदात की वजह सिर्फ 150 रुपए का विवाद था। बताया जा रहा है कि पारस ने करीब डेढ़ महीने पहले आरोपियों में से एक से 150 रुपये उधार लिए थे। पैसे लौटाने को लेकर दोनों के बीच अक्सर कहासुनी होती रहती थी। धीरे-धीरे यह विवाद इतना बढ़ गया कि आखिरकार गुस्से में आकर आरोपियों ने पारस पर हमला कर दिया, जिसमें उसकी जान चली गई।