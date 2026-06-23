East Delhi Road Rage: रास्ता नहीं देने पर कार चालक ने बाइक सवार को कुल्हाड़ी से किया लहूलुहान

Axe Attack Delhi: पूर्वी दिल्ली में रोड रेज का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां ट्रैफिक के बीच रास्ता नहीं मिलने से नाराज एक कार ड्राइवर ने बाइक सवार पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। इस हमले में 35 साल के मोइनुद्दीन मिर्जा गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए जीटीबी अस्पताल में एडमिट कराया गया। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच पहले आनंद विहार फ्लाईओवर पर रास्ता देने को लेकर कहासुनी हुई थी। कुछ देर बाद अप्सरा बॉर्डर के पास दोनों का फिर आमना-सामना हुआ। उसके बाद विवाद इतना बढ़ गया कि कार चालक ने बाइक सवार पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया।