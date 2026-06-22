हैट्ट्रिक की तैयारियों में जुटी भाजपा के सामने सीट शेयरिंग का फार्मुला चुनौती

भाजपा: 2022 में 370 सीटों पर लड़ कर 255 जीती। 2022 में 57 सीटों का नुकसान हुआ। पार्टी 20 सीटें सहयोगियों की संख्या बढ़ने कारण छोड़ कर 350 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहेगी।

अपना दल (एस): केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की पार्टी ने 2022 में 17 सीटों पर लड़ 12 सीटों पर जीत हासिल की।

राष्ट्रीय लोक दलः जयंत चौधरी की अगुआई वाली रालोद 2022 में समाजवादी पार्टी के साथ 33 सीटों में 8 सीटों पर जीती थी। लोकसभा में एनडीए से दो सीटों में से दोनों जीती।

निषाद पार्टी: 2022 में 16 सीटें और छह भाजपा के सिंबल पर लड़ीं। पार्टी ने छह पर जीत दर्ज की थी।

सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी: 2017 में सुभासपा भाजपा के साथ थी तब 8 सीटों में चार पर जीती थी। 2022 में सुभासपा सपा के साथ थी 18 में से छह जीती थी।