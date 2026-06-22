‘चुपचाप बैठो, फालतू लोग’, डीके शिवकुमार के नारों से नाराज हुए कांग्रेस अध्यक्ष खरगे, समर्थकों को लगाई फटकार

कर्नाटक कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन के बावजूद पार्टी के बीच खींचतान पूरी तरह खत्म नहीं हो पाई है। पूर्व सीएम सिद्धरामय्या और वर्तमान मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के समर्थक कई मौकों पर एक दूसरे के खिलाफ और अपने नेता के समर्थन में बयानबाजी करते नजर आते है। इसी बीच एक ऐसी ही घटना सामने आई है जहां डीके शिवकुमार के समर्थन में नारेबाजी करने पर पार्टी कार्यकर्ताओं को फटकार लगी। यह मौका था बीके हरिप्रसाद के शपथ ग्रहण समारोह का और कार्यक्रम के दौरान डीके शिवकुमार के समर्थन में जोरदार नारेबाजी शुरू हो गई थी। कार्यकर्ताओं को अपनी इस हरकत के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की डांट का सामना करना पड़ा। खरगे कार्यकर्ताओं की इस हरकत से नाराज हो गए और उन्होंने कार्यकर्ताओं को अनुशासन का पाठ पढाते हुए उन्हें फालतू लोग कह दिया।