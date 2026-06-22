22 जून 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

‘चुपचाप बैठो, फालतू लोग’, डीके शिवकुमार के नारों से नाराज हुए कांग्रेस अध्यक्ष खरगे, समर्थकों को लगाई फटकार

बीके हरिप्रसाद के शपथ ग्रहण समारोह में डीके शिवकुमार के समर्थन में नारेबाजी से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे नाराज हो गए। उन्होंने कार्यकर्ताओं को फालतू लोग कहकर फटकार लगाई और अनुशासनहीनता पर कार्रवाई की चेतावनी दी।

less than 1 minute read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Himadri Joshi

Jun 22, 2026

Congress President Mallikarjun Kharge

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे (फोटो- Mir Rafae एक्स पोस्ट)

कर्नाटक कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन के बावजूद पार्टी के बीच खींचतान पूरी तरह खत्म नहीं हो पाई है। पूर्व सीएम सिद्धरामय्या और वर्तमान मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के समर्थक कई मौकों पर एक दूसरे के खिलाफ और अपने नेता के समर्थन में बयानबाजी करते नजर आते है। इसी बीच एक ऐसी ही घटना सामने आई है जहां डीके शिवकुमार के समर्थन में नारेबाजी करने पर पार्टी कार्यकर्ताओं को फटकार लगी। यह मौका था बीके हरिप्रसाद के शपथ ग्रहण समारोह का और कार्यक्रम के दौरान डीके शिवकुमार के समर्थन में जोरदार नारेबाजी शुरू हो गई थी। कार्यकर्ताओं को अपनी इस हरकत के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की डांट का सामना करना पड़ा। खरगे कार्यकर्ताओं की इस हरकत से नाराज हो गए और उन्होंने कार्यकर्ताओं को अनुशासन का पाठ पढाते हुए उन्हें फालतू लोग कह दिया।

खबर शेयर करें:

Published on:

22 Jun 2026 10:51 am

Hindi News / National News / ‘चुपचाप बैठो, फालतू लोग’, डीके शिवकुमार के नारों से नाराज हुए कांग्रेस अध्यक्ष खरगे, समर्थकों को लगाई फटकार

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

मंदिरों से तो हर साल एक लाख करोड़ की चोरी होती है- राम मंदिर चंदा चोरी पर बोले बाबा रामदेव, सरकार को भी लपेटा

Baba Ramdev on Ram Temple donation theft
राष्ट्रीय

‘शिवसेना से लेकर अकाली दल तक’, कैसे एक-एक कर क्षेत्रीय दलों का वर्चस्व खत्म करती गई बीजेपी

BJP strategy against regional parties
राष्ट्रीय

12 साल बाद पश्चिमी घाट को मिलेगी सुरक्षा, मोदी सरकार ‘इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया’ की घोषणा के लिए तैयार

India's Western Ghats
राष्ट्रीय

Monsoon In India: 17 राज्यों में बदलेगा मौसम, 48 घंटे में आंधी-तूफान और मूसलाधार बारिश का अलर्ट, 23 जून से दौड़ेगा मानसून

Monsoon
राष्ट्रीय

AI: अब कंपनी में इंसानों पर भारी पड़े रोबोट, अमरीकी रोबोटिक्स स्टार्टअप कंपनी ने 740 ह्यूमनॉइड तैनात किए

AI
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.