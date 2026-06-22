Shiv Sena UBT Crisis: सिर्फ 4-5 नेताओं को था पता, एक साल से उद्धव के सांसदों को तोड़ने की हो रही थी तैयारी

Shiv Sena UBT Crisis: महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार ऑपरेशन टाइगर की चर्चा तेज हो गई है। शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका देते हुए पार्टी के छह सांसद सोमवार को मुंबई में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट में शामिल होने की बात कही जा रही है। CNN-18 की रिपोर्ट् के मुताबिक यह कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है। उद्धव के सांसदों को तोड़ने की तैयारी पिछले एक साल से चल रही थी।