Shiv Sena UBT Crisis: ‘उद्धव गुट के 6 सांसद शिंदे गुट हो गए शामिल’, शिवसेना एमएलसी रघुवंशी ने किया दावा

इसी बीच शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान सांसद अरविंद सावंत भी मौजूद थे। राउत ने कहा कि हमारी पार्टी के लोकसभा नेता अरविंद सावंत ने सभी सांसदों को व्हिप जारी किया है कि दिल्ली स्थित हमारे संसद कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जा रही है। कुछ मुद्दों पर चर्चा की जानी है। इसी कारण यह तीन-पंक्ति वाला व्हिप जारी किया गया है। आज सुबह 11 बजे से हमारी बैठक शुरू होगी।