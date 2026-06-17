संजय राउत के 15 करोड़ में बिक रहे सांसद वाले बयान पर मचा बवाल, शिवसेना यूबीटी सांसद अनिल देसाई ने दी सफाई

Shiv Sena UBT Crisis: महाराष्ट्र की राजनीति में इस समय भूचाल मचा हुआ है। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के संपर्क में शिवसेना यूबीटी के 6 सांसद बताए जा रहे है। इस पर सांसद संजय राउत ने आरोप लगाते हुए कहा था कि हमारे सांसदों को 15-15 करोड़ रुपये का ऑफर दिया गया है। अब इस पर राज्य मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने संजय राउत पर निशाना साधा है और कहा कि किसी को पैसे के आधार पर बदनाम करना उचित नहीं है।