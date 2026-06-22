कितने बजे एकनाश शिंदे की पार्टी में शामिल होंगे उद्धव गुट के 6 सांसद, शिवसेना विधायक ने दी जानकारी

शिवसेना को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में cथा कि अब केवल एक ही शिवसेना है और वह एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना है। इस पर उद्धव ठाकरे ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जो लोग पार्टी छोड़ना चाहते हैं, वे स्वतंत्र हैं। उन्होंने यह भी कहा कि चार साल पहले भी 40 विधायक पार्टी छोड़कर चले गए थे। उनका कहना था कि आज समय मेरा नहीं है, लेकिन कल जरूर मेरा होगा। साथ ही उन्होंने जोड़ा कि तब तक पार्टी को संघर्ष और धैर्य बनाए रखना होगा।