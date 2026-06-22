PM मोदी, राहुल गांधी समेत दिग्गज हस्तियों ने दी तमिलनाडु CM विजय को जन्मदिन की बधाई, रील के नायक से रियल के जननायक कैसे बने?

डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन ने भी विजय को शुभकामना दी। उन्होंने लिखा, मैं कामना करता हूं कि आप खुशी और अच्छे स्वास्थ्य के साथ जनता की सेवा करते रहें। वहीं इससे पहले स्टालिन ने राहुल गांधी को भी जन्मदिन की बधाई दी थी। राहुल गांधी ने जवाब देते हुए लिखा था, 'भारत के विचार, हमारे संविधान और संघवाद की रक्षा करने का हमारा साझा संकल्प हमें आगे भी राह दिखाता रहेगा। यह हमारी लोकतंत्र की आत्मा को बचाने की लड़ाई है, और हम इसे मिलकर तब तक लड़ेंगे, जब तक हम जीत नहीं जाते।'