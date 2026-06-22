NEET परीक्षा विवाद पर सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले- छात्रों से ज्यादा राजनीति को प्राथमिकता दे रही पार्टी

NEET Exam Controversy: भारतीय जनता पार्टी (BJP) के वरिष्ठ सांसद सुधांशु त्रिवेदी (Sudhanshu Trivedi) ने कर्नाटक में NEET परीक्षा के दौरान सामने आए विवाद को लेकर कांग्रेस (Congress) पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मीडिया में आई खबरें बेहद चिंताजनक और निराशाजनक हैं, क्योंकि कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष बी.के. हरिप्रसाद की रैली के कारण कई छात्रों को बेंगलुरु में समय पर अपने परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और वे NEET परीक्षा में शामिल होने से वंचित रह गए।