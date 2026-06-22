Bengal Budget: शुभेन्दु सरकार ने कर्मचारियों को दिया तोहफा, 20 प्रतिशत बढ़ाया डीए

Bengal Budget: पश्चिम बंगाल में शुभेन्दु सरकार ने सोमवार को अपना पहला बजट पेश किया है। सरकार की ओर से वित्त मंत्री डॉ. स्वपन दासगुप्ता ने बजट पढ़ा। बजट में बीजेपी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने डीए में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। सरकार ने युवाओं को एक लाख नौकरी देने का ऐलान किया है, जिनमें 33 प्रतिशत महिलाओं की नियुक्ति होगी।