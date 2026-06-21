‘बागी विधायक ने चुनाव में 25 लाख रुपये TMC के खाते से खर्च किए’, कुणाल घोष बोले- विरोधियों से मिलकर पीठ में छुरा घोंपा

टीएमसी नेता विधायक कुणाल घोष (फोटो : ANI)
Election Fund Controversy: कोलकाता की सियासत में टीएमसी के अंदर घमासान बढ़ता नजर आ रहा है। टीएमसी विधायक कुणाल घोष ने बागी विधायक संदीपान साहा पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने चुनाव के दौरान 27 लाख रुपये से ज्यादा खर्च किए, जिसमें 25 लाख रुपये पार्टी के खाते से लिए गए। कुणाल घोष ने इसे लेकर जांच और कार्रवाई की मांग उठाई है।
कोलकाता में टीएमसी के अंदर चल रहे विवाद के बीच विधायक कुणाल घोष ने बागी विधायक संदीपान साहा पर बड़ा आरोप लगाया है। कुणाल घोष ने कहा, 'बागी विधायक संदीपान साहा ने चुनाव के दौरान कुल 27 लाख रुपये से अधिक खर्च किए, जिसमें से 25 लाख रुपये उसी खाते से लिए गए, टीएमसी का वह बैंक खाता जिसे बागी विधायकों द्वारा जांच की मांग के बाद कथित तौर पर फ्रीज कर दिया गया था।'
उन्होंने आगे कहा, 'वे पार्टी के चिन्ह और उसके फंड पर पहली बार विधायक बने थे, और आज वे उसी खाते की जांच की मांग कर रहे हैं। उन्हें तुरंत चुनाव आयोग को पैसा लौटा देना चाहिए। इसके अलावा, कानून के अनुसार, यदि किसी भी चुनावी उद्देश्य के लिए अवैध धन का उपयोग किया जाता है, तो वह चुनाव अवैध हो जाता है। यह एक साजिश है, और ये पीठ में छुरा घोंपने वाले लोग विरोधियों के इशारे पर काम कर रहे हैं।'
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