‘बागी विधायक ने चुनाव में 25 लाख रुपये TMC के खाते से खर्च किए’, कुणाल घोष बोले- विरोधियों से मिलकर पीठ में छुरा घोंपा

उन्होंने आगे कहा, 'वे पार्टी के चिन्ह और उसके फंड पर पहली बार विधायक बने थे, और आज वे उसी खाते की जांच की मांग कर रहे हैं। उन्हें तुरंत चुनाव आयोग को पैसा लौटा देना चाहिए। इसके अलावा, कानून के अनुसार, यदि किसी भी चुनावी उद्देश्य के लिए अवैध धन का उपयोग किया जाता है, तो वह चुनाव अवैध हो जाता है। यह एक साजिश है, और ये पीठ में छुरा घोंपने वाले लोग विरोधियों के इशारे पर काम कर रहे हैं।'

