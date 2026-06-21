‘DK-DK’ का नारा सुनकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर भड़के मल्लिकार्जुन खरगे, बोले- ‘तुम बेकार लोग हो, कार्रवाई करूंगा’

खरगे ने आगे कहा- तुम लोग बेकार हो, यहां किसी व्यक्ति की पूजा नहीं चलेगी। यह सबको जोड़ने वाली पार्टी का कार्यक्रम है। अपने 58 साल के राजनीतिक अनुभव का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कई नेता आए हैं, जिनका पार्टी में योगदान छोटा रहा, लेकिन पार्टी ने उन्हें बहुत कुछ दिया है।