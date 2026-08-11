सर्पदंश से 3 आदिवासी छात्राओं की मौत, महाराष्ट्र में आश्रम स्कूल का लाइसेंस स्थाई रूप से रद्द

प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक हादसा रात करीब 2 से 2:30 बजे के बीच हुआ। उस समय छात्राएं छात्रावास में सो रही थीं। सांप के काटने की जानकारी सामने आने के बाद तीनों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। धानोरा के अस्पताल में इलाज के दौरान दो छात्राओं ने दम तोड़ दिया, जबकि तीसरी छात्रा को गढ़चिरौली के जिला सामान्य अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी भी मौत हो गई। घटना के बाद आश्रम स्कूल में रहकर पढ़ाई करने वाली अन्य छात्राओं में भय का माहौल था।