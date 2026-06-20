Israel-Lebanon issue :’इजरायल ने पूरे लेबनान को जलाने की बात कही है, लेकिन मोदी सरकार चुप है’, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री पर साधा निशाना

चार सैनिकों की हत्या के बाद धुर दक्षिणपंथी इजरायली राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन गिवीर का कहना है कि लेबनान को पूरी तरह जल जाना देना चाहिए। अमेरिकियों के प्रति पूर्ण सम्मान के साथ, इजरायल को पूरी दुनिया को यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि हमारे बेटों का खून और हमारे नागरिकों की सुरक्षा सौदेबाजी का विषय नहीं है। ध्यान रहे कि पश्चिम एशिया युद्ध को समाप्त करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद इजरायल को हुए नुकसान की घोषणा सबसे पहले की गई थी। गिवीर ने एक बयान में कहा, 'अमेरिकियों के प्रति पूर्ण सम्मान के साथ, इजरायल को पूरी दुनिया को यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि हमारे बेटों का खून और हमारे नागरिकों की सुरक्षा सौदेबाजी का विषय नहीं है। पूरा लेबनान जलकर राख हो जाना चाहिए।'