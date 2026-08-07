भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में जोरदार इजाफा, फॉरेक्स रिजर्व 10.5 अरब डॉलर बढ़कर 692.9 अरब डॉलर के पार

भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पिछले पांच हफ्तों से लगातार मजबूत हो रहा है। इसकी बड़ी वजह देश में बढ़ रहा विदेशी मुद्रा प्रवाह है। जून की शुरुआत से भारत में विदेशी निवेश, NRI जमा योजनाओं और विदेशी उधारी के जरिए करीब 40.8 अरब डॉलर आए हैं। इससे देश की बाहरी वित्तीय स्थिति और मजबूत हुई है। मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार भारत को वैश्विक आर्थिक उतार-चढ़ाव से निपटने में मदद करता है। यह आयात भुगतान को आसान बनाता है। साथ ही जरूरत पड़ने पर RBI को रुपये को स्थिर रखने के लिए बाजार में हस्तक्षेप करने की ताकत देता है।