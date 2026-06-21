‘साजिश चल रही है, ऑफिसर्स ने बिना वजह नॉमिनेशन रिजेक्ट क्यों किया’, राज्यसभा नामांकन रद्द होने पर मीनाक्षी नटराजन ने उठाए सवाल

Rajya Sabha Nomination Rejected: कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तेलंगाना प्रभारी मीनाक्षी नटराजन ने पलटवार किया है। राज्यसभा का नामांकन खारिज होने पर नटराजन ने भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि यह केवल एक राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि देश के लोकतांत्रिक मूल्यों से जुड़ा सवाल है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा जानबूझकर कांग्रेस के खिलाफ साजिश की थ्योरी फैला रही है ताकी लोगों का ध्यान असली मुद्दों से भटकाया जा सके। मीनाक्षी ने यह भी सवाल उठाया कि आखिर दोनों रिटर्निंग ऑफिसर्स ने बिना किसी ठोस कारण के उनका नामांकन क्यों रद्द किया। ये एक प्रकार की साजिश चल रही है। लोकतंत्र को कमजोर करने की। उन्होंने भाजपा पर राज्यसभा की सीट को लेकर अनावश्यक विवाद खड़ा करने और झूठे आरोप लगाने का भी आरोप लगाया।