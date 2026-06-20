राहुल गांधी से लेकर RSS प्रमुख मोहन भागवत तक, सुप्रिया सुले की बेटी रेवती सुले की शादी में पहुंचे कई बड़े लीडर

अब रेवती की शादी उद्योगपति अरुण लखानी के बेटे सारंग लखानी से हो रही है। बता दें अरुण लखानी नागपुर के प्रसिद्ध कारोबारी हैं। साथ ही वह ‘विश्वराज इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड’ के चेयरमैन हैं। वह बीजेपी की ओर से विधान परिषद के उम्मीदवार भी हैं। शादी के बाद रेवती नागपुर की बहू बन जाएंगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस रिश्ते को तय कराने में नितिन गडकरी और देवेंद्र फडणवीस की भी अहम भूमिका है।