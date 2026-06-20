उद्धव ठाकरे पर शिंदे के कई ‘वार’ बाकी, खात्मे की स्ट्रैटिजी पर कर रहे लगातार काम

बात केवल इतनी भर नहीं है, वह उद्धव ठाकरे को पूरी तरह से अकेला करने का मन बना चुके हैं। शिवसेना UBT के करीब एक दर्जन विधायक और कई पार्षद भी एकनाथ शिंदे के संपर्क में बताए जा रहे हैं। 20 विधायकों वाली शिवसेना UBT के एक दर्जन विधायकों के टूटने का मतलब है, उद्धव ठाकरे की पार्टी का सफाया। इसके अलावा, उद्धव ठाकरे के कई युवा और वरिष्ठ नेता भी उनसे किनारा कर सकते हैं। शिवसेना UBT के तेज़ तर्रार प्रवक्ता आनंद दुबे को लेकर भी कुछ ऐसी चर्चा है। दुबे आदित्य ठाकरे के खास बताए जाते हैं। बीते कुछ समय में उन्हें कई टीबी डिबेट में सहयोगी पार्टियों की नीतियों पर सवाल खड़े करते देखा गया है। इससे कयास लगाए जा रहे हैं कि आनंद दुबे भी पाला बदलने की तैयारी में हैं। अब वह एकनाथ शिंदे के साथ जाते हैं या बीजेपी के, फिलहाल कहना मुश्किल है लेकिन उनका जाना आदित्य ठाकरे के लिए बड़ा झटका होगा।