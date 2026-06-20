‘4 साल के संगठन का जन्मदिन ऐसे मना रहे जैसे 60 साल का हो, एकनाथ शिंदे की शिवसेना पर संजय राउत का ‘टेस्ट ट्यूब बेबी’ वाला तंज

Sanjay Raut statement: संजय राउत ने मुंबई में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मराठी में बोलते हुए कहा कि वह इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए जीव विज्ञान के प्रोफेसरों को डीएनए (DNA) सैंपल भेजना चाहते हैं। इस दौरान उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि जो गुट महज चार साल पहले अस्तित्व में आया, उसका 60वां जन्मदिन कैसे मनाया जा सकता है? जिस गुट की आप बात कर रहे हैं, वह दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 'टेस्ट-ट्यूब बेबी' है। तो भला चार साल के टेस्ट-ट्यूब बेबी को 60 साल का सर्टिफिकेट कैसे दिया जा सकता है? यह जीव विज्ञान का कैसा अनोखा चमत्कार है?