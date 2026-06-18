शिवसेना (UBT) में बड़ी बगावत: बागी सांसदों को मिले 10 करोड़ रुपए, राजस्थान के सेफ हाउस में शिफ्ट करने का संजय राउत का दावा

संजय राउत, फोटो सोर्स- ANI
Maharashtra Political Twist: शिवसेना (यूबीटी) के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने दिल्ली में एक और बड़ा दावा करते हुए महाराष्ट्र की राजनीति में सनसनी फैला दी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पार्टी के असंतुष्ट (बागी) सांसदों को प्रलोभन के तौर पर 10 करोड़ अतिरिक्त दिए गए हैं और उन्हें सुरक्षा के बीच राजस्थान के किसी सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया है। बागी सांसदों पर तीखा हमला बोलते हुए राउत ने साफ कहा कि इन 'गद्दारों' को दी गई पुलिस सुरक्षा तुरंत वापस ली जानी चाहिए, क्योंकि वे किसी सुरक्षा के हकदार नहीं हैं।
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