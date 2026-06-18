पहले गाली दी, अब किया ‘वेश्या’ वाला ट्वीट! उद्धव सेना में बगावत के बाद संजय राउत ने खोया आपा

Operation Tiger: महाराष्ट्र के 'ऑपरेशन टाइगर' () ने राज्य की सियासत में भूचाल ला दिया है। शिवसेना ठाकरे गुट (Shiv Sena UBT) के 6 सांसदों की बगावत और एकनाथ शिंदे गुट में शामिल होने की खबरों के बीच ठाकरे गुट के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने तीखा हमला बोला है। राउत ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक बेहद तीखा और विवादित पोस्ट साझा किया है, जिसने महाराष्ट्र की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। इससे पहले राउत ने मीडिया के सामने बागी सांसदों को गाली दी थी और उसे सेंसर नहीं करने के लिए कहा था।