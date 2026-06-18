उद्धव ठाकरे को सबसे बड़ा झटका! संसदीय दल की बैठक में नहीं पहुंचे 9 में से 6 सांसद, टूट पर लगी मुहर

Shiv Sena UBT MP Delhi Meeting: महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर दिल्ली से सामने आई है। शिवसेना ठाकरे गुट (Shiv Sena UBT) में आखिरकार फिर बहुत बड़ी टूट पर आधिकारिक मुहर लग गई है। शिवसेना (उद्धव ठाकरे) द्वारा दिल्ली में बुलाई गई संसदीय दल की बैठक में 'व्हिप' जारी होने के बावजूद 6 बागी सांसदों में से एक भी नेता नहीं पहुंचा। बैठक शुरू होने के काफी देर बाद तक इंतजार किया गया, लेकिन किसी भी बागी सांसद ने अपनी हाजिरी नहीं लगाई। साफ है कि इन बागी सांसदों ने पार्टी के आदेश और व्हिप को पूरी तरह हवा में उड़ा दिया है, जिसके बाद अब इन सभी पर दलबदल विरोधी कानून के तहत कानूनी कार्रवाई का रास्ता साफ हो गया है।