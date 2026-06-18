18 जून 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

उद्धव ठाकरे को सबसे बड़ा झटका! संसदीय दल की बैठक में नहीं पहुंचे 9 में से 6 सांसद, टूट पर लगी मुहर

Shiv Sena Operation Tiger Updates: उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (यूबीटी) में संभावित बगावत की अटकलों के बीच पार्टी द्वारा बुलाई गई संसदीय दल की अहम बैठक में बागी माने जा रहे छह सांसद शामिल नहीं हुए। इससे ठाकरे गुट में बड़ी फूट की चर्चाओं को और बल मिला है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Jun 18, 2026

6 बागी सांसदों ने तोड़ा 'व्हिप', उद्धव ठाकरे को तगड़ा झटका (Photo: IANS)

Shiv Sena UBT MP Delhi Meeting: महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर दिल्ली से सामने आई है। शिवसेना ठाकरे गुट (Shiv Sena UBT) में आखिरकार फिर बहुत बड़ी टूट पर आधिकारिक मुहर लग गई है। शिवसेना (उद्धव ठाकरे) द्वारा दिल्ली में बुलाई गई संसदीय दल की बैठक में 'व्हिप' जारी होने के बावजूद 6 बागी सांसदों में से एक भी नेता नहीं पहुंचा। बैठक शुरू होने के काफी देर बाद तक इंतजार किया गया, लेकिन किसी भी बागी सांसद ने अपनी हाजिरी नहीं लगाई। साफ है कि इन बागी सांसदों ने पार्टी के आदेश और व्हिप को पूरी तरह हवा में उड़ा दिया है, जिसके बाद अब इन सभी पर दलबदल विरोधी कानून के तहत कानूनी कार्रवाई का रास्ता साफ हो गया है।

ठाकरे गुट के केवल 3 लोक सभा सांसद पहुंचे

वर्तमान में लोक सभा में उद्धव ठाकरे गुट के पास कुल 9 सांसद हैं। दिल्ली में बुलाई गई इस अहम बैठक में केवल 3 लोकसभा सांसद अनिल देसाई, अरविंद सावंत और नासिक से सांसद राजाभाऊ वाजे ही पहुंचे। इनके अलावा राज्य सभा सांसद संजय राउत इस बैठक में मौजूद रहे।

बुधवार को दिल्ली में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी केवल यही तीनों सांसद संजय राउत के साथ दिखे थे। बाकी बचे 6 सांसदों की गैरमौजूदगी ने यह पूरी तरह साफ कर दिया है कि एकनाथ शिंदे का 'ऑपरेशन टाइगर' (Operation Tiger) कामयाब हो चुका है।

इन 6 सांसदों ने फेरा उद्धव ठाकरे से मुंह

ठाकरे गुट की इस बैठक से नदारद रहने वाले और बगावत का बिगुल फूंकने वाले 6 सांसदों में ये बड़े नाम शामिल हैं, जिनके शिंदे गुट में जाने की अटकलें अब सच साबित होती दिख रही हैं। इसमें संजय दीना पाटिल (मुंबई उत्तर-पूर्व), ओमराजे निंबालकर (धाराशिव), संजय जाधव, संजय देशमुख, नागेश पाटिल आष्टीकर और भाऊसाहेब वाकचौरे शामिल है।

पार्टी के करीबी और निष्ठावान माने जाने वाले सांसदों द्वारा व्हिप का उल्लंघन किए जाने के बाद अब उद्धव ठाकरे खेमे को लोक सभा में अपने वजूद को बचाने के लिए एक बड़ी कानूनी और राजनीतिक लड़ाई लड़नी होगी।

खबर अपडेट हो रही है।

15-15 करोड़ रुपये एडवांस लिये है, गद्दारों को छोड़ेंगे नहीं! उद्धव सेना ने बागी सांसदों को दी चेतावनी

ये भी पढ़ें
Sanjay Raut on Shiv Sena UBT split

खबर शेयर करें:

Updated on:

18 Jun 2026 11:58 am

Published on:

18 Jun 2026 11:46 am

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / उद्धव ठाकरे को सबसे बड़ा झटका! संसदीय दल की बैठक में नहीं पहुंचे 9 में से 6 सांसद, टूट पर लगी मुहर

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

60 बरस की फिल्मों की ‘दादी’ को फेसबुक से मिला प्यार, 75 दिनों के अंदर सुहासिनी मुले ने रचाई शादी, बोलीं-उन्होंने मुझे प्रपोज नहीं किया

Suhasini Mulay Marriage At 60
बॉलीवुड

पहले हिट कराओ, फिर कमाओ! तमिल फिल्ममेकर्स चाहते हैं स्टार्स अपनाएं नया सैलरी फॉर्मूला

Allu Arjun and Ranveer Singh
टॉलीवुड

न ठाकरे, न शिंदे, कुछ नहीं कहूंगा! उद्धव के सांसद ओमराजे ने दिखाये तेवर, 20 जून के बाद खोलेंगे पत्ते

operation tiger shiv sena ubt split
मुंबई

Shiv Sena UBT Crisis: ‘उद्धव गुट के 6 सांसद शिंदे गुट हो गए शामिल’, शिवसेना एमएलसी रघुवंशी ने किया दावा

Operation Tiger Maharashtra
राष्ट्रीय

‘मां क्या कहेगी आपकी?’, आमिर खान के साथ सबसे लंबे किसिंग सीन के सवाल पर भड़क गई थीं करिश्मा कपूर, अब हुआ खुलासा

Karishma Kapoor Kissing Scene
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.