संजय राउत ने बागी सांसदों को दी गाली, प्रियंका चतुर्वेदी बोलीं- गलत तो है पर इमोशन समझिए

हालांकि राउत के इस बयान पर शिवसेना (UBT) नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, "मैं इस तरह की भाषा का समर्थन नहीं करती हूं। लेकिन उनके इमोशन को समझना चाहिए। पहले की पार्टी को तोड़कर नाम और सिंबल एकनाथ शिंदे को दे दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट में वो लड़ाई अभी भी जारी है। अब फिर से कोशिश की जा रही है। सभी इसे ऑपरेशन टाइगर कह रहे हैं लेकिन हम इसे ऑपरेशन गद्दारी कहेंगे। ये वोट उद्धव जी के नाम पर था, जनता ने उन पर भरोसा कर इन्हें सांसद बनाया था। आप उसके खिलाफ काम करेंगे तो ये बहुत गलत है। इससे जनता का भरोसा खत्म हो जाएगा। आप इस्तीफा देकर दिखाएं, फिर से चुनाव में जाएं और शिंदे के पार्टी से लड़कर जीतकर दिखा दीजिए। यह जनता के साथ धोका है। क्योंकि उन्होंने पहले हुई बगावत के बाद उद्धव ठाकरे के लिए उन्हें वोट दिया था।"