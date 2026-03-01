‘भारत को महंगा पड़ेगा…’, ईरान को लेकर राज ठाकरे ने ये क्या कह दिया

छत्रपति शिवाजी महाराज पार्क में गुड़ी पड़वा के मौके पर दिए गए भाषण में ठाकरे ने यह भी कहा कि भारत का बड़ा हिस्सा तेल ईरान से आता है और कई बार इसका भुगतान रुपये में किया गया है। ऐसे में जब ईरान पर हमला हुआ, तब हमारे प्रधानमंत्री ने सपोर्ट में एक भी बयान जारी नहीं किया। खामनेई के गुजर जाने के बाद भी, शोक या विरोध का कोई ऑफिशियल मैसेज नहीं आया। भारत की तरफ से कोई मजबूत समर्थन नहीं दिखा। ईरान को केंद्र का सपोर्ट न करना भारत को महंगा पड़ेगा।