फ्रांस में भी चलेगा UPI, पेरिस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान, पूरी दुनिया को दिखाई डिजिटल भारत की ताकत

प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 10 सालों में भारत ने तकनीक के क्षेत्र में तेजी से प्रगति की है। उन्होंने बताया कि भारत ने दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल पहचान प्रणाली और सबसे बड़े डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म में से एक विकसित किया है। उन्होंने कहा कि हमारे यूपीआई ((यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) की वजह से, आज दुनिया के आधे रियल-टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में होते हैं। पीएम मोदी ने यह भी बताया कि अब फ्रांस में भी भारतीय डिजिटल भुगतान प्रणाली UPI का उपयोग किया जा सकता है।