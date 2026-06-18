फ्रांस में भी चलेगा UPI, पेरिस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान, पूरी दुनिया को दिखाई डिजिटल भारत की ताकत

पेरिस में पीएम मोदी ने दिखाई भारत की डिजिटल ताकत (ANI Photo)
PM Modi VivaTech Paris: फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित यूरोप के सबसे बड़े तकनीकी और नवाचार कार्यक्रम (वीवाटेक) VivaTech 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM MODI) ने भारत की डिजिटल उपलब्धियों और तकनीकी प्रगति को दुनिया के सामने रखा। उन्होंने कहा कि भारत तकनीक का इस्तेमाल केवल विकास के लिए नहीं बल्कि आम लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए बड़े पैमाने पर कर रहा है।
अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत वित्तीय समावेशन, शिक्षा, टेलीमेडिसिन, कृषि और कई अन्य क्षेत्रों में तकनीक का व्यापक उपयोग कर रहा है। पीएम मोदी ने कहा, 'तकनीक का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचना चाहिए और भारत इसी सोच के साथ आगे बढ़ रहा है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 10 सालों में भारत ने तकनीक के क्षेत्र में तेजी से प्रगति की है। उन्होंने बताया कि भारत ने दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल पहचान प्रणाली और सबसे बड़े डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म में से एक विकसित किया है। उन्होंने कहा कि हमारे यूपीआई ((यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) की वजह से, आज दुनिया के आधे रियल-टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में होते हैं। पीएम मोदी ने यह भी बताया कि अब फ्रांस में भी भारतीय डिजिटल भुगतान प्रणाली UPI का उपयोग किया जा सकता है।
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