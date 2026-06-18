18 जून 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी की बाद भी नहीं रुक रहा इजरायल, लेबनान पर फिर किया हमला

डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी के बाद भी इजरायल रुकने का नाम नहीं ले रहा है। फिर दक्षिणी लेबनान में फिर ड्रोन हमला किया है।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Jun 18, 2026

Israel Lebanon Drone Strike, Israel Drone Attack Lebanon, Donald Trump Warning, Israel Lebanon Conflict, South Lebanon Attack, Kfar Tebnit Drone Strike,

लेबनान पर फिर इजरायल ने किया हमला (फाइल फोटो - आईएएनएस)

Israel Lebanon Drone Strike: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हालिया चेतावनियों और क्षेत्र में तनाव कम करने की कोशिशों के बीच इजरायल ने एक बार फिर लेबनान में ड्रोन हमला किया है। लेबनानी मीडिया के अनुसार, दक्षिणी लेबनान के नबातियेह के पास कफर तेबनित इलाके में एक कार को निशाना बनाया गया है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। बता दें हाल के दिनों में इस क्षेत्र में इजरायली सैन्य गतिविधियां बढ़ी हैं।

हालांकि, इस हमले पर अब तक इजरायली सेना (IDF) की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।

खबर अपडेट की जा रही है…

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

ईरान इज़रायल युद्ध 2026

US Israel Iran War

Updated on:

18 Jun 2026 03:08 pm

Published on:

18 Jun 2026 03:03 pm

Hindi News / World / डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी की बाद भी नहीं रुक रहा इजरायल, लेबनान पर फिर किया हमला

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

US Israel Iran War

ईरान-अमेरिका शांति समझौते के बाद भी क्या स्विट्ज़रलैंड में होगी मीटिंग? स्विस सरकार ने कहा – ‘प्लान के मुताबिक सभी मिलेंगे’

US-Iran Flags
विदेश

ईरान युद्ध के बाद अमेरिकी नेवी में शामिल होंगे 1,000 नए फाइटर जेट्स, 6 कंपनियों को मिला कॉन्ट्रैक्ट

USAF aircraft
विदेश

ईरान-अमेरिका शांति समझौते के बाद जयराम रमेश ने साधा सरकार पर निशाना, कहा – ‘पीएम नरेंद्र मोदी की विदेश नीति के लिए झटका’

Jairam Ramesh
राष्ट्रीय

होर्मुज बंद कर ईरान ने बनाया दवाब, अमेरिका ने मान ली शर्तें, US-Iran Peace Deal पर क्या कह रहे एक्सपर्ट्स

US Iran Deal New twist News
विदेश

क्या ईरान के खिलाफ हथियार कम पड़ने की वजह से डोनाल्ड ट्रंप को खत्म करना पड़ा युद्ध?

Donald Trump
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.