डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी की बाद भी नहीं रुक रहा इजरायल, लेबनान पर फिर किया हमला

Israel Lebanon Drone Strike: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हालिया चेतावनियों और क्षेत्र में तनाव कम करने की कोशिशों के बीच इजरायल ने एक बार फिर लेबनान में ड्रोन हमला किया है। लेबनानी मीडिया के अनुसार, दक्षिणी लेबनान के नबातियेह के पास कफर तेबनित इलाके में एक कार को निशाना बनाया गया है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। बता दें हाल के दिनों में इस क्षेत्र में इजरायली सैन्य गतिविधियां बढ़ी हैं।