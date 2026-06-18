ईरान युद्ध के बाद अमेरिकी नेवी में शामिल होंगे 1,000 नए फाइटर जेट्स, 6 कंपनियों को मिला कॉन्ट्रैक्ट

ईरान के साथ 14 सूत्रीय समझौते ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर करने के साथ ही अमेरिका ने अपनी वायुसेना को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। अमेरिकी वायुसेना लंबे समय से ऐसे एयरक्राफ्ट विकसित करने पर काम कर रही थी जो पायलट वाले फाइटर जेट्स के साथ मिलकर युद्ध में हिस्सा ले सकें। अब इस योजना को औपचारिक रूप से आगे बढ़ाते हुए अमेरिकी वायुसेना ने लगभग 1,000 सेमी-ऑटोनॉमस कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (ऐसे लड़ाकू विमान जो मानवरहित होते है और एआई के जरिए काम करते है) तैनात करने की तैयारी शुरू कर दी है। इन एयरक्राफ्ट्स को आधुनिक AI तकनीक और मिशन ऑटोनॉमी सॉफ्टवेयर से लैस किया जाएगा ताकि वे अत्यधिक खतरनाक युद्ध क्षेत्रों में भी तेजी से ऑपरेशन कर सकें।