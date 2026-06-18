18 जून 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

ईरान युद्ध के बाद अमेरिकी नेवी में शामिल होंगे 1,000 नए फाइटर जेट्स, 6 कंपनियों को मिला कॉन्ट्रैक्ट

अमेरिका ने आधुनिक AI आधारित सेमी-ऑटोनॉमस फाइटर जेट्स के लिए बड़ा रक्षा प्रोग्राम शुरू किया है। जनरल एटॉमिक्स और एंडुरिल समेत छह कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं। इसका लक्ष्य अगले वर्षों में 1,000 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तैनात करना है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Himadri Joshi

Jun 18, 2026

USAF aircraft

अमेरिकी वायुसेना के एयरक्राफ्ट (फोटो - एएनआई)

ईरान के साथ 14 सूत्रीय समझौते ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर करने के साथ ही अमेरिका ने अपनी वायुसेना को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। अमेरिकी वायुसेना लंबे समय से ऐसे एयरक्राफ्ट विकसित करने पर काम कर रही थी जो पायलट वाले फाइटर जेट्स के साथ मिलकर युद्ध में हिस्सा ले सकें। अब इस योजना को औपचारिक रूप से आगे बढ़ाते हुए अमेरिकी वायुसेना ने लगभग 1,000 सेमी-ऑटोनॉमस कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (ऐसे लड़ाकू विमान जो मानवरहित होते है और एआई के जरिए काम करते है) तैनात करने की तैयारी शुरू कर दी है। इन एयरक्राफ्ट्स को आधुनिक AI तकनीक और मिशन ऑटोनॉमी सॉफ्टवेयर से लैस किया जाएगा ताकि वे अत्यधिक खतरनाक युद्ध क्षेत्रों में भी तेजी से ऑपरेशन कर सकें।

जनरल एटॉमिक्स और एंडुरिल को मिले कॉन्ट्रैक्ट

अमेरिकी वायुसेना (USAF) ने जनरल एटॉमिक्स और एंडुरिल को पहले चरण के सहयोगी लड़ाकू विमान (CCA) प्रोग्राम के तहत उत्पादन कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं। जनरल एटॉमिक्स FQ-42A और एंडुरिल FQ-44A एयरक्राफ्ट तैयार करेगी। वायुसेना अधिकारियों के अनुसार दोनों कंपनियों ने तय समय से चार महीने पहले मिशन आवश्यकताओं को पूरा कर लिया। अमेरिकी वायुसेना के चीफ जनरल केन विल्सबाख ने कहा कि यह तकनीक अमेरिका को अत्यधिक चुनौतीपूर्ण युद्ध क्षेत्रों में दुश्मनों की तुलना में ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करने में मदद करेगी। उन्होंने कहा कि भविष्य के युद्धों में मानव और मशीन की साझेदारी निर्णायक साबित होगी।

मिशन ऑटोनॉमी सॉफ्टवेयर के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट दिया

अमेरिकी वायुसेना ने केवल एयरक्राफ्ट निर्माण ही नहीं बल्कि मिशन ऑटोनॉमी सॉफ्टवेयर के लिए भी छह बड़ी कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट दिया है। इनमें एंडुरिल, जनरल एटॉमिक्स, लॉकहीड मार्टिन, नॉर्थरोप ग्रुम्मन, आरटीएक्स कॉलिन्स एयरोस्पेस और शील्ड एआई शामिल हैं। इनमें से एंडुरिल, आरटीएक्स कॉलिन्स एयरोस्पेस और शील्ड एआई को अतिरिक्त उत्पादन विकल्प भी दिए गए हैं ताकि सॉफ्टवेयर डिलीवरी की गति बढ़ाई जा सके। अमेरिकी एयर फोर्स सचिव ट्रॉय मिंक ने कहा कि मिशन ऑटोनॉमी ही CCA प्रोग्राम की सबसे महत्वपूर्ण ताकत है और मल्टी-वेंडर मॉडल से तेजी से नई तकनीक शामिल की जा सकेगी।

तेजी से तैयार हुए नए कॉम्बैट एयरक्राफ्ट

जनरल एटॉमिक्स के अनुसार YFQ-42A प्रोटोटाइप ने अगस्त 2025 में पहली उड़ान पूरी की थी और केवल 15 महीनों में यह प्रोजेक्ट टेस्टिंग से उत्पादन चरण तक पहुंच गया। कंपनी का कहना है कि एयरक्राफ्ट को मॉड्यूलर डिजाइन में तैयार किया गया है जिससे इसे अलग-अलग मिशन के अनुसार बदला जा सकेगा। एंडुरिल के सीईओ ब्रायन शिम्फ ने कहा कि यह प्रोग्राम पारंपरिक रक्षा खरीद प्रणाली से अलग तेज और आधुनिक मॉडल का उदाहरण है। अमेरिकी वायुसेना का लक्ष्य दशक के अंत तक 150 से अधिक कॉम्बैट-रेडी एयरक्राफ्ट तैनात करना है, जबकि भविष्य में इनकी संख्या बढ़ाकर 1,000 तक की जाएगी।

खबर शेयर करें:

Updated on:

18 Jun 2026 11:42 am

Published on:

18 Jun 2026 11:20 am

Hindi News / World / ईरान युद्ध के बाद अमेरिकी नेवी में शामिल होंगे 1,000 नए फाइटर जेट्स, 6 कंपनियों को मिला कॉन्ट्रैक्ट

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

ईरान-अमेरिका शांति समझौते के बाद जयराम रमेश ने साधा सरकार पर निशाना, कहा – ‘पीएम नरेंद्र मोदी की विदेश नीति के लिए झटका’

Jairam Ramesh
राष्ट्रीय

होर्मुज बंद कर ईरान ने बनाया दवाब, अमेरिका ने मान ली शर्तें, US-Iran Peace Deal पर क्या कह रहे एक्सपर्ट्स

US Iran Deal New twist News
विदेश

क्या ईरान के खिलाफ हथियार कम पड़ने की वजह से डोनाल्ड ट्रंप को खत्म करना पड़ा युद्ध?

Donald Trump
विदेश

ईरान-अमेरिका शांति समझौते का पाकिस्तान ने लिया क्रेडिट, शहबाज़ शरीफ ने खुद को बताया मध्यस्थ

Shehbaz Sharif with Donald Trump and Asim Munir
विदेश

US-Iran Peace Deal Sign: अमेरिका से नाराज हुआ इजरायल, कहा- युद्ध का मकसद नहीं हुआ पूरा

iran
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.