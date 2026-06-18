Iran-US Peace Deal: ईरान-अमेरिका शांति समझौते का पाकिस्तान ने लिया क्रेडिट, शहबाज़ शरीफ ने खुद को बताया मध्यस्थ

शरीफ ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, "मुझे यह घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है कि आज अमेरिका और ईरान के बीच ऐतिहासिक 'इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग' पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस मेमोरेंडम पर दोनों देशों के सम्मानित राष्ट्रपतियों ने हस्ताक्षर किए हैं और मध्यस्थ के तौर पर मैंने भी इसे मंज़ूरी दी है। दोनों सरकारों के अध्यक्षों द्वारा इस समझौते पर हस्ताक्षर से यह साफ है कि दोनों पक्ष आपसी विवाद को कूटनीतिक तरीके से सुलझान चाहते हैं। 'इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग' तुरंत लागू हो जाएगा और पहले कदम के तौर पर ईरान तुरंत होर्मुज़ स्ट्रेट को फिर से खोल देगा और अमेरिका तुरंत नेवी नाकेबंदी हटा लेगा।"