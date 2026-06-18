क्या ईरान के खिलाफ हथियार कम पड़ने की वजह से डोनाल्ड ट्रंप को खत्म करना पड़ा युद्ध?

डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट 1950 अमेरिका का एक अहम कानून है, जो कोरियाई युद्ध के दौरान सितंबर 1950 में लागू किया गया। यह राष्ट्रपति को राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा की ज़रूरतों के लिए प्राइवेट कंपनियों को निर्देशित करने का अधिकार देता है। टाइटल-I के अनुसार राष्ट्रपति को यह अधिकार होता है कि वह कुछ खास सामानों जैसे हथियारों को अहम और रणनीतिक मानते हुए प्राइवेट कंपनियों को इन सामानों के लिए कॉन्ट्रैक्ट स्वीकार करने और उन्हें प्राथमिकता देने का निर्देश दें। टाइटल-III के अनुसार राष्ट्रपति को राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए हथियार जैसे सामानों और सेवाओं की सप्लाई की व्यवस्था के लिए ज़रूरी नियम, आदेश या एजेंसियाँ बनाने का अधिकार होता है। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ज़रूरी घरेलू औद्योगिक क्षमता को बनाने, बनाए रखने, सुरक्षित करने और बढ़ाने वाली कंपनियों को ग्रांट, लोन और खरीद के वादे देना शामिल है। टाइटल-VII के अनुसार राष्ट्रपति को सामान्य अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने का अधिकार होता है जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रयासों के लिए ज़रूरी कम और अहम सामान सुरक्षा की ज़रूरतों के लिए उपलब्ध हो सकें।