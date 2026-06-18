US-Iran Peace Deal Sign: अमेरिका से नाराज हुआ इजरायल, कहा- युद्ध का मकसद नहीं हुआ पूरा

क्रमांक समझौते का प्रमुख बिंदु विवरण

1 युद्ध और फायरिंग पर रोक अमेरिका और ईरान ने सभी मोर्चों पर तत्काल युद्ध और गोलीबारी बंद करने पर सहमति जताई।

2 हमला या धमकी नहीं दोनों देश एक-दूसरे पर हमला नहीं करेंगे और किसी प्रकार की धमकी भी नहीं देंगे।

3 संप्रभुता का सम्मान दोनों पक्ष एक-दूसरे की संप्रभुता और सीमाओं का सम्मान करेंगे।

4 60 दिनों में अंतिम समझौता अगले 60 दिनों के भीतर व्यापक और अंतिम समझौते पर बातचीत की जाएगी।

5 नौसैनिक नाकाबंदी समाप्त अमेरिका 30 दिनों के भीतर ईरान पर लगी नौसैनिक नाकाबंदी खत्म करेगा और सैन्य बल हटाएगा।

6 होर्मुज में सुरक्षित आवागमन ईरान होर्मुज जलडमरूमध्य से जहाजों की सुरक्षित और निशुल्क आवाजाही सुनिश्चित करेगा।

7 300 अरब डॉलर की विकास योजना अमेरिका ईरान के आर्थिक विकास के लिए 300 अरब डॉलर की योजना तैयार करेगा।

8 प्रतिबंधों में राहत अमेरिका ईरान पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों को हटाने या उनमें राहत देने के लिए तैयार है।

9 परमाणु हथियार नहीं ईरान ने परमाणु हथियार विकसित न करने की प्रतिबद्धता जताई है।

10 यथास्थिति बनाए रखना अंतिम समझौते तक दोनों देश कोई नया सैन्य या प्रतिबंधात्मक कदम नहीं उठाएंगे।

11 तेल और बैंकिंग में छूट अमेरिका ईरान को तेल निर्यात और बैंकिंग गतिविधियों में विशेष छूट देगा।

12 फंसी संपत्तियों की रिहाई ईरान की विदेशों में फंसी संपत्तियां और धनराशि जारी की जाएगी।

13 निगरानी तंत्र समझौते के क्रियान्वयन और पालन की निगरानी के लिए विशेष तंत्र बनाया जाएगा।