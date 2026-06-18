‘वादा नहीं निभाया तो जंग फिर शरू होगी, हॉर्मुज को भी ब्लॉक करेंगे’, डील के बाद ईरान को अमेरिका की एक और धमकी

नई डील के बाद अमेरका ने ईरान को एक और धमकी दे दी है। ब्रसेल्स में नाटो देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक के बाद अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने साफ कहा कि अगर ईरान अपने वादे पर खरा नहीं उतरा तो अमेरिका फिर से सैन्य कार्रवाई शुरू कर सकता है और होर्मूज में फिर नाकाबंदी लगा सकता है। राष्ट्रपति की तरफ से मिले निर्देश के मुताबिक, अगर ईरान अपनी बातचीत से थोड़ा भी पलटा तो अमेरिका पहले से तैयार है।