RSS Registration Issue: कागज है तो मेरे मुंह पर फेंक कर मारो- मंत्री प्रियांक खरगे ने आरएसएस को फिर ललकारा

प्रियांक खरगे ने संघ प्रमुख को लिखे अपने पत्र का जिक्र करते हुए कहा कि पत्र बिल्कुल साफ है। मेरे राज्य में उन्होंने 500 से ज्यादा यूनिफॉर्म मार्च किए हैं और रोजाना 4 हजार से ज्यादा शाखाएं चल रही हैं। मैं सिर्फ यह पूछ रहा हूं कि जब आप रजिस्टर्ड संगठन नहीं हैं तो किस कानून के तहत काम कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि मुझे इसमें कुछ भी गैरतार्किक या असंवैधानिक नहीं दिखता। अगर आपके पास कागज हैं तो मेरे मुंह पर फेंक कर मारो। अगर उनका स्पष्टीकरण सही निकला तो मैं माफी मांगूंगा। अगर उनका स्पष्टीकरण सही नहीं है तो उन्हें माफी मांगनी चाहिए। खरगे ने साफ किया कि उन्होंने पत्र में कहीं भी RSS पर प्रतिबंध लगाने या कर्नाटक सरकार द्वारा बैन की बात नहीं लिखी।