दिल्ली डॉक्टर मेड मर्डर केस: डर्मेटोलॉजिस्ट ने ‘यादगार’ के तौर पर रखी खुकरी से की मेड की हत्या, पुलिस जांच तेज

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, गुप्ता के पास यादगार के तौर पर तीन या चार खुकरी थीं। पुलिस का कहना है कि चाकू का मिलना फोरेंसिक जांच के लिए अहम हो सकता है। बता दें कि 50 साल से डॉक्टर गुप्ता के 45 साल की घरेलू सहायिका की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया। वह 15 साल से ज्यादा समय से परिवार के लिए काम कर रही थी। कोर्ट ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। यह हत्या तब सामने आई जब पास की एक बिल्डिंग में रहने वाले एक व्यक्ति ने मीना को छत पर बेसुध हालत में पड़ा देखा और पुलिस को सूचना दी।