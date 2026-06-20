Delhi doctor maid murder case: काम करते समय अक्सर पीछे-पीछे घूमते थे, दिल्ली मर्डर से पहले मीना ने रामवती से बयां किया था डॉक्टर का बदला व्यवहार

Mount Kailash murder: दिल्ली की रहने वाली मीना की रोज की दिनचर्या आम दिनों की तरह ही होती थी। 25 सालों से मीना सुबह-सुबह घर से निकल जाती थी और दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश में काम करने के बाद शाम तक दूसरों के घरों में काम करने चले जाती। 45 साल की इस घरेलू सहायिका को जानने वाले लोग उन हालात को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जिनकी वजह से गुरुवार को माउंट कैलाश स्थित घर पर कथित तौर पर डॉ. मनीष गुप्ता ने उनकी हत्या कर दी। इस घटना के बाद से मीना के जानने और काम पर रखने वाले लोगों का कहना है कि मीना एक ऐसी महिला थी जो किसी से भी ज्यादा बात नहीं करती थी। जिन घरों में काम करती थीं, उनके बारे में भी शायद ही कभी कुछ कहती थीं। हालांकि, 20 साल से जानने वाले एक व्यक्ति ने बताया कि मीना ने कुछ दिन पहले ही गुप्ता के बदलते व्यवहार को लेकर कुछ चिंता जताई थी।