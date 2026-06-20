दिल्ली में घरेलू सहायिका की हत्या: डॉक्टर की पत्नी बोली- उसे नौकरी से न हटाने पर इतना गुस्सा आएगा, सोचा न था

Delhi maid murder: देश की राजधानी दिल्ली के अमर कॉलोनी थाना क्षेत्र के कैलाश हिल्स इलाके में रहने वाली एक महिला की हत्या से इलाके में अफरा-तफरी मच गई है। पुलिस ने महिला का शव आरोपी डॉक्टर के घर के अंदर से ही बरामद किया था। इसके बाद पुलिस ने घटनास्थल की जांच की तो मौके से एक बैट और चाकू बरामद हुआ है। इस घटना के एक दिन बाद जांच में पुलिस ने आरोपी डॉक्टर की पत्नी के बयान दर्ज किए जिसमें उनकी पत्नी टीना ने पुलिस को बताया कि उन्हें कभी अंदाज भी नहीं था कि 45 साल की पीड़िता को नौकरी से न निकालने के उनके फैसले से वह इतने ज्यादा भड़क जाएंगे।