दिल्ली में बंद घर से महिला का शव बरामद, बैट और चाकू से हत्या का आरोप

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Delhi Murder News: देश की राजधानी दिल्ली के अमर कॉलोनी थाना क्षेत्र के कैलाश हिल्स इलाके में रहने वाली एक महिला की हत्या से इलाके में अफरा-तफरी मच गई है। जहां पुलिस को महिला के घर के अंदर से ही उसी की लाश मिली है। पुलिस ने घटनास्थल की जांच की तो मौके से एक बैट और चाकू बरामद हुआ है। शुरुआती जांच-पड़ताल से यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि महिला की हत्या घटनास्थल से मिले हथियारों से ही की गई जिसके कारण महिला की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले की जांच जारी है और हत्या के पीछे की वजह का पता लगाया जा रहा है।
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