अब दिल्लीवालों को नहीं निकलना होगा घंटों पहले, मेट्रो फेज-4 से सफर होगा सुपरफास्ट

Delhi Metro Phase 4 Update: दिल्लीवालों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। दिल्ली मेट्रो के फेज चार में तीन नए रूट्स पर काम बड़ी तेजी से चल रहा है। इन नए रास्तों के खुलने के बाद दिल्ली की रफ्तार दोगुनी होने वाली है। सबसे अच्छी बात ये होगी कि जिस सफर को तय करने में आज लोगों को ट्रैफिक की वजह से डेढ़ से दो घंटे का समय लग जाता है, वही सफर आने वाले दिनों में महज 30 से 40 मिनट में पूरा हो जाएगा। जिससे लोगों का कीमती समय बचने के साथ ही सड़को पर लगने वाला कई घंटे के जाम से भी राहत मिलेगी।