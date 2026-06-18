Delhi News: दिल्ली के यमुना खादर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, राशिद हत्याकांड के दो आरोपी गिरफ्तार

Rashid Murder Case: दिल्ली के उत्तर-पूर्वी इलाके यमुना खादर में उस समय हलचल मच गई जब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और कुछ संदिग्ध अपराधियों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने राशिद हत्याकांड से जुड़े दो आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। पुलिस इस गिरफ्तारी को मामले की जांच में बड़ी उपलब्धि मान रही है। जानकारी के मुताबिक, गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान आतिफ और इस्माइल के रूप में हुई है। दोनों लंबे समय से पुलिस की तलाश में थे और राशिद हत्या मामले में वांछित बताए जा रहे थे। अब दोनों आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया है।