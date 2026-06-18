Delhi News: दिल्ली के यमुना खादर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, राशिद हत्याकांड के दो आरोपी गिरफ्तार

Encounter in Delhi Yamuna Khadar(फोटो-ANI)
Rashid Murder Case: दिल्ली के उत्तर-पूर्वी इलाके यमुना खादर में उस समय हलचल मच गई जब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और कुछ संदिग्ध अपराधियों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने राशिद हत्याकांड से जुड़े दो आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। पुलिस इस गिरफ्तारी को मामले की जांच में बड़ी उपलब्धि मान रही है। जानकारी के मुताबिक, गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान आतिफ और इस्माइल के रूप में हुई है। दोनों लंबे समय से पुलिस की तलाश में थे और राशिद हत्या मामले में वांछित बताए जा रहे थे। अब दोनों आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया है।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बताया कि क्राइम ब्रांच को आरोपियों की मौजूदगी की जानकारी मिली थी। इसके बाद एक विशेष टीम को यमुना खादर इलाके में भेजा गया। जब पुलिस ने संदिग्धों को पकड़ने की कोशिश की तो स्थिति तनावपूर्ण हो गई और दोनों पक्षों के बीच मुठभेड़ हुई। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों आरोपियों को दबोच लिया। इसके बाद उन्हें हिरासत में लेकर आगे की पूछताछ शुरू कर दी गई। उनसे कई खुलासे होने की उम्मीद है।
राशिद हत्या मामले की जांच कर रही एजेंसियों के लिए यह गिरफ्तारी काफी अहम मानी जा रही है। पुलिस का मानना है कि आरोपियों से पूछताछ के दौरान मामले से जुड़े कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आ सकते हैं। साथ ही यह भी पता लगाया जाएगा कि इस वारदात में और कौन-कौन लोग शामिल थे।
पुलिस फिलहाल पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि गिरफ्तार आरोपियों से मिली जानकारी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जांच एजेंसियां यह भी पता लगाने में जुटी हैं कि हत्या की साजिश कैसे रची गई और इसमें किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका थी या नहीं। फिलहाल दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और पुलिस मामले के हर पहलू को खंगालने में जुटी हुई है। राशिद हत्याकांड में हुई यह गिरफ्तारी जांच को नई दिशा दे सकती है।
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