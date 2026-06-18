17 जून 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

Delhi News: दिल्ली के यमुना खादर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, राशिद हत्याकांड के दो आरोपी गिरफ्तार

Encounter in Delhi Yamuna Khadar: दिल्ली के यमुना खादर इलाके में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ के बाद राशिद हत्याकांड के दो वांछित आरोपी आतिफ और इस्माइल गिरफ्तार किए गए। क्राइम ब्रांच की इस कार्रवाई को बड़ी सफलता माना जा रहा है। मामले में आगे की जांच और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Anurag Animesh

Jun 18, 2026

Rashid Murder Case

Encounter in Delhi Yamuna Khadar(फोटो-ANI)

Rashid Murder Case: दिल्ली के उत्तर-पूर्वी इलाके यमुना खादर में उस समय हलचल मच गई जब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और कुछ संदिग्ध अपराधियों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने राशिद हत्याकांड से जुड़े दो आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। पुलिस इस गिरफ्तारी को मामले की जांच में बड़ी उपलब्धि मान रही है। जानकारी के मुताबिक, गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान आतिफ और इस्माइल के रूप में हुई है। दोनों लंबे समय से पुलिस की तलाश में थे और राशिद हत्या मामले में वांछित बताए जा रहे थे। अब दोनों आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया है।

गुप्त सूचना के आधार पर पहुंची थी टीम


मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बताया कि क्राइम ब्रांच को आरोपियों की मौजूदगी की जानकारी मिली थी। इसके बाद एक विशेष टीम को यमुना खादर इलाके में भेजा गया। जब पुलिस ने संदिग्धों को पकड़ने की कोशिश की तो स्थिति तनावपूर्ण हो गई और दोनों पक्षों के बीच मुठभेड़ हुई। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों आरोपियों को दबोच लिया। इसके बाद उन्हें हिरासत में लेकर आगे की पूछताछ शुरू कर दी गई। उनसे कई खुलासे होने की उम्मीद है।

राशिद हत्याकांड में बड़ी सफलता


राशिद हत्या मामले की जांच कर रही एजेंसियों के लिए यह गिरफ्तारी काफी अहम मानी जा रही है। पुलिस का मानना है कि आरोपियों से पूछताछ के दौरान मामले से जुड़े कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आ सकते हैं। साथ ही यह भी पता लगाया जाएगा कि इस वारदात में और कौन-कौन लोग शामिल थे।

अन्य आरोपियों की तलाश जारी


पुलिस फिलहाल पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि गिरफ्तार आरोपियों से मिली जानकारी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जांच एजेंसियां यह भी पता लगाने में जुटी हैं कि हत्या की साजिश कैसे रची गई और इसमें किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका थी या नहीं। फिलहाल दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और पुलिस मामले के हर पहलू को खंगालने में जुटी हुई है। राशिद हत्याकांड में हुई यह गिरफ्तारी जांच को नई दिशा दे सकती है।

‘देख समझ जा बीच में मत पड़, घर का मामला है’: दिल्ली में ट्रक ड्राइवर की गैंगस्टर स्टाइल हत्या, 4 बाइक सवारों ने बरसाईं गोलियां

ये भी पढ़ें
delhi sangam vihar truck driver shot

खबर शेयर करें:

Updated on:

18 Jun 2026 02:20 am

Published on:

18 Jun 2026 02:13 am

Hindi News / Delhi / New Delhi / Delhi News: दिल्ली के यमुना खादर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, राशिद हत्याकांड के दो आरोपी गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

अब दिल्लीवालों को नहीं निकलना होगा घंटों पहले, मेट्रो फेज-4 से सफर होगा सुपरफास्ट

delhi metro phase 4 route
नई दिल्ली

Telegram Ban India: केंद्र के फैसले के खिलाफ याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने जारी किया नोटिस, कल दोपहर फिर होगी सुनवाई

Delhi High Court Telegram
नई दिल्ली

सलमान खान से नजदीकी पड़ी भारी, गुरु रंधावा के जिम पर फायरिंग मामले में गिरफ्तार लॉरेंस गैंग के शूटर ने उगला सच

Guru Randhawa Gym Firing
नई दिल्ली

एक्शन मोड में दिल्ली पुलिस! ISI से जुड़े आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश, 5 अरेस्ट

Delhi Police Terror Module Busted
राष्ट्रीय

‘देख समझ जा बीच में मत पड़, घर का मामला है’: दिल्ली में ट्रक ड्राइवर की गैंगस्टर स्टाइल हत्या, 4 बाइक सवारों ने बरसाईं गोलियां

delhi sangam vihar truck driver shot
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.